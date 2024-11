Sovraindebitamento: la giunta firma il protocollo d’intesa per aiutare chi è in crisi

L’obiettivo è assistere il cittadino che si trova in una situazione di eccessivo indebitamento, anche al fine di salvaguardare la propria dignità personale



CASAGIOVE (Debora Carrano) – La crisi economica che investe la popolazione è sempre più evidente anche a Casagiove con intere famiglie sul lastrico anche a causa degli innumerevoli debiti accumulati negli anni spesso per far fronte alla semplice quotidianità. Per far fronte ad un fenomeno che è una vera e propria piaga sociale, il sindaco Peppe Vozza e la sua giunta hanno appena approvato lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di via Jovara e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, avente ad oggetto “la tutela delle persone in stato di sovraindebitamento”. L’obiettivo è assistere il cittadino che si trova in una situazione di eccessivo indebitamento, anche al fine di salvaguardare la propria dignità personale. L’idea dunque è fornire a chiunque ne ha bisogno un’adeguata informazione sulle iniziative da intraprendere per uscire dalla crisi senza quelle conseguenze che spesso sono devastanti.