Sovraindebitamento, Villano (commercialisti): “Professionisti hanno ruolo tecnico e sociale”. Carleo (Odcec Napoli Nord): “Puntare alla formazione nell’interesse dei consumatori”



All’incontro hanno partecipato Maria De Vivo e Benedetta Magliulo, Giudici della Sezione Crisi d’Impresa del Tribunale di Napoli Nord

AVERSA – “Vogliamo sensibilizzare i professionisti a comprendere e gestire le difficoltà dei consumatori, che si differenziano profondamente da quelle che si incontrano nel rapporto con gli imprenditori. Per questo motivo prosegue il percorso formativo dedicato ai gestori della crisi da sovraindebitamento, giunto ormai alla sua sesta edizione. Il corso, a cui partecipano i magistrati del Tribunale di Napoli Nord, punta a fornire ai colleghi strumenti concreti e aggiornati per affrontare un ruolo tanto complesso quanto delicato. L’obiettivo non è soltanto tecnico, ma anche sociale”.

Lo ha dichiarato Enrico Villano, consigliere dell’Odcec Napoli Nord, in occasione del Corso di formazione e aggiornamento per Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, presieduto da Francesco Matacena.

A illustrare i temi affrontati nel corso dei lavori, il consigliere dell’Odcec territoriale Gerardo Carleo: “L’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, istituito presso il Ministero della Giustizia e ormai prossimo a celebrare dieci anni di attività, ha ottenuto risultati significativi, contribuendo a risolvere numerosi casi che hanno coinvolto famiglie, consumatori e piccole imprese. In questa edizione il focus è dedicato alle novità introdotte dal Correttivo ter al Codice della crisi d’impresa, che stanno profondamente innovando l’interpretazione giurisprudenziale, rendendo le procedure più accessibili e chiarendo diversi aspetti della normativa. Questo corso biennale rappresenta un’opportunità fondamentale sia per mantenere l’iscrizione all’OCC sia per accedervi per la prima volta”.

Maria De Vivo e Benedetta Magliulo, Giudici della Sezione Crisi d’Impresa del Tribunale di Napoli Nord, nel corso del loro intervento hanno anche rimarcato l’importanza del ruolo dei professionisti nella preliminare verifica delle condizioni di accesso alla procedura di sovraindebitamento e nella gestione delle stesse come ausiliari dell’Autorità Giudiziaria.