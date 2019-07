Spacciava cocaina. Arrestato con oltre 1000 euro in macchina

TRENTOLA DUCENTA (red.cro.) – In Trentola Ducenta i carabinieri del locale Comando Stazione, alle dipendenze della Compagnia di Aversa, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente, Salvatore Palomba, 39 anni, del quartiere Scampia di Napoli.

I militari dell’Arma, dopo aver sorpreso, fermato e segnalato al Prefetto di Caserta un giovane che aveva poco prima acquistato dal Palomba una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina, all’esito di mirata perquisizione personale e veicolare hanno rinvenuto e sequestrato, nella disponibilità del Palomba, grammi 3,8 di cocaina suddivisa in 6 dosi, la somma contante di euro 1.325,00, nonché nr. 2 telefoni cellulari utilizzati per l’illecita attività. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.