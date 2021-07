Spaccio di droga ed estorsioni per conto dei Belforte. Confermate 8 condanne, TUTTI I NOMI

MADDALONI – Estorsioni nei confronti di imprenditori commercianti e spaccio nell’area tra Maddaloni, Cervino, Santa Maria a Vico e Valle di Maddaloni per conto del clan Belforte: definitive le condanne nei confronti di 8 imputati.

La corte di Cassazione ha in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai difensori confermando il verdetto pronunciato dalla Corte d’Appello di Napoli che aveva inflitto 10 anni e 6 mesi per Nicola Loffredo, 53 anni di Maddaloni; 7 anni per Antonietta Ciardiello, 47 anni nata ad Avellino; 6 mesi in continuazione con una precedente sentenza per Michele Di Caprio, 38 anni di Maddaloni; 9 anni e 6 mesi per Giuseppe Martino, 41 anni di Caserta; 6 anni e 8 mesi per Ciro Micillo, 42 anni di Maddaloni; 6 mesi in continuazione per Francesco Pisanti, 50 anni di Maddaloni; 10 anni per Michele Cerreto, 30 anni di Maddaloni; 7 anni per Domenico Loffredo, 49 anni di Maddaloni.

Gli inquirenti hanno ricostruito l’attività criminale di una struttura criminale che controllava in gestione di monopolio lo spaccio di droga imponendo la suddivisione delle zone di spaccio a soggetti dediti alla vendita al dettaglio della droga. Il gruppo poi non lesinava attività estorsive ai danni di imprenditori e commercianti costretti a pagare il pizzo sotto minaccia.