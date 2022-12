Il 38enne Antonio Piscitelli stava scontando la sua pena in un carcere di Firenze. Finì nelle maglie della giustizia dopo una maxi operazione antidroga del 2013.

SAN FELICE A CANCELLO E’ stato rimesso in libertà, con l’affidamento ai servizi sociali, il 38enne Antonio Piscitelli, figlio di Raffaele Piscitelli, pluripregiudicato. L’uomo stava scontando la sua pena in carcere a Firenze, dopo essere finito nelle maglie della giustizia in seguito ad una operazione antidroga del 2013.