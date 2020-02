Spaccio di droga, ordinanza d’arresto per un 54enne. ECCO QUANTO DOVRA’ SCONTARE

SAN FELICE A CANCELLO – I poliziotti del commissariato di Maddaloni hanno eseguito un’ordinanza del tribunale di sorveglianza a carico di Ferdinando Bernardo, 54 anni di San Felice a Cancello.

L’uomo dovrà scontare un anno, sette mesi e 27 giorni di reclusione agli arresti domiciliari.

Il giudice ha rifiutato l’istanza all’affidamento in prova ai servizi sociali per via della gravità del reato per il quale aveva ricevuto una condanna totale a due anni e 8 mesi: spaccio di droga.

Il 54enne fu coinvolto nel maxi blitz del 2013 per lo spaccio di hashish in piazza Giovanni XXIII.