Spaccio in casa: coniugi in manette

VILLA LITERNO – Convalidato l’arresto per una coppia di coniugi di Villa Literno, Ulderico Zampella alias ‘rinotto’ di 53 anni e Paola Di Fraia 45enne entrambi di Villa Literno per detenzione, confezionamento e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’appartamento della coppia sito a Villa Literno in Corso Umberto Primo Vico i carabinieri della locale stazione all’esito di una perquisizione hanno rinvenuto circa 76 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico, bustine di cellophane, forbici confezioni di stupefacente già termosaldate, la somma di 4.500 euro in banconote da piccolo taglio e dei fogli manoscritti attestanti l’attività illecita.