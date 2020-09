Spara 2 colpi ad un minorenne, dopo la lite con il figlio. Arrestato 46enne

VILLA LITERNO – Nella notte appena trascorsa a Villa Literno i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, per detenzione illegale di arma e lesioni aggravate, F.C., classe 1974, del posto e pregiudicato per reati comuni.

Nel corso della nottata infatti lo stesso aveva esploso 2 colpi di pistola contro un ragazzo incensurato del posto, M.T., 19 anni, attinto alla spalla e ricoverato fuori pericoloso di vita.

Evento riconducibile a regolamento di conti seguito lite per futili motivi avvenuta nelle ore precedenti tra il figlio 15enne dell’arrestato e un altro minorenne amico del ferito nella piazza della stazione di villa Literno. Il ferito infatti si era recato sotto casa dell’arrestato unitamente a un gruppo di amici aggredendo a mani nude lui e il figlio minore per “vendicare” l’amico dello screzio subito (semplici incomprensioni e parole), tuttavia l’uomo ha estratto la pistola Beretta calibro 22 con matricola abrasa illegalmente detenuta e ha sparato ferendo l’aggressore e mettendo tutti in fuga.

Successivamente è stato portato anche lui in ospedale per giorni 15 prognosi per ferite al volto riportate durante colluttazione e poi è stato arrestato.