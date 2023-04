Sparano dagli estintori e danneggiano il palazzetto. Vandali ignoti, ma ci sono le immagini

VAIRANO PATENORA – Quelli che, senza paura di smentita, possiamo definire come vandali si sono introdotti nelle scorse ore all’interno del palatenda di Vairano Patenora, nella frazione di Vairano Scalo, per compiere una serie di atti che hanno provocato danni alla struttura.

La gestione del palatenda ha spiegato cosa sia successo, il danneggiamento degli attrezzi e lo svuotamento degli estintori, la cui polvere è stata lanciata per tutta la struttura, e come la tecnologia potrebbe aiutare al riconoscimento dei responsabili:

“Non sappiamo con esattezza descrivere la sensazione che si prova …. La tristezza che le nuove generazioni purtroppo trasmettono (non ne facciamo di tutta un’erba un fascio chiaramente). Questa mattina abbiamo trovato una bella sorpresa, per la seconda volta. Amareggiati, invitiamo gli autori di questo schifo, a chiedere scusa ma soprattutto di mettersi a disposizione per il ripristino della struttura. Nonostante siamo nel 2023 si fanno ancora queste azioni senza senso, esiste la tecnologia che purtroppo ci avanza con i passi e ci aiuta a fare chiarezza. Quindi prima di procedere con la denuncia con nomi e cognomi, vogliamo dare l’ennesima possibilità a rimediare. Siamo una società sportiva che fa inclusione e avvicina allo sport, questo non ci appartiene”