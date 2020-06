Spari durante una rissa tra giovani. Fermato 20enne di CASAPESENNA

AVERSA – Un ragazzo di 20 anni di Casapesenna è stato fermato dai carabinieri e portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Sarà ascoltato nelle prossime ore. Si tratta dell’indagine sulla rissa avvenuta nella notte di venerdì 5 giugno all’esterno del bar L’Etoile di via D’Acquisto ad Aversa, dove due gruppetti di ragazzi innescarono una zuffa per uno sguardo di troppo ad una ragazza sbagliata. Uno di loro esplose 3 colpi di pistola. Due andarono a vuoto, un terzo ferì un giovane di Aversa che l’indomani fu costretto a farsi refertare e medicare per la presenza di un proiettile rimasto dentro ad una gamba.