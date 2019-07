SPAVENTOSO SCHIANTO tra auto e trattore. Tre feriti gravi

CASALE DI CARINOLA (Maria Assunta Cavallo) – Gravissimo incidente stradale avvenuto poco fa sulla statale Appia all’incrocio per Casale di Carinola che ha coinvolto un trattore e due automobili. Nel forte impatto sarebbero rimasti feriti in modo grave sia il conducente del trattore che gli occupanti delle due vetture, trasportati dal 118 in codice rosso all’ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia stradale, per tutti i rilievi del caso e i vigili del fuoco, per estrarre due persone, una rimasta incastrata sotto il trattore, l’altro in auto.