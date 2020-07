SPEDIZIONE PUNITIVA A CASAGIOVE. Mentre loro sono al bar, una gang di malviventi buca tutte le ruote delle auto

CASAGIOVE – Raid serale in viale della libertà a Casagiove dove ben 8 veicoli sono stati presi di mira da ignoti malfattori che approfittando dell’assenza dei proprietari, seduti in un vicino locale, hanno squarciato le gomme con un coltello. Trattasi soprattutto di veicoli in uso a giovani i quali trovandosi nell’impossibilità di rientrare hanno dovuto richiedere l’intervento di amici e parenti. Ancora una volta Casagiove è bersaglio indisturbato di raid criminali. Si tratta di un luogo che ormai soffre di un grave problema di sicurezza. Questo, ovviamente, crea timore nei cittadini nell’uscire soprattutto nelle ore serali e in certi quartieri della cittadina borbonica. Ciò è dovuto anche a una discutibile politica dell’amministrazione comunale, caduta qualche mese fa, e di una riduzione ulteriore della qualità del presidio da parte dei vigili urbani locali.