“Spillano” 500 euro ad una coppia. Ecco la truffa del pacco di Natale

BELLONA – Una coppia di anziani è stata truffata a Bellona. Dei soggetti si sono presentati sottto casa a bordo di una Fiat Panda grigia, annunciando di dover consegnare un pacco ordinato dal nipote che sarebbe tornato a casa per trascorrere l’Immacolata con loro, dato che in genere si trova fuori provincia. In cambio, è stato chiesto alla coppia di pagare 1.200 euro, ma l’anziano ha detto di non avere quel denaro in casa. Successivamente la cifra è stata abbassata a 500 euro. L’uomo allora ha consegnato i soldi chiesti e ritirato il pacco. Solo dopo una telefonata al nipote per avvisare della consegna, il malcapitato ha capito di essere stato truffato: nella scatola c’era un orologio di poco valore.