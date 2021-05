STEVE STELLATO VS MARIA LUIGIA IODICE. Iniziato il riconteggio. Il bellonese recupera qualche voto, ma per il momento il medico di Marcianise resta in testa saldamente 19 Maggio 2021 - 19:03

Alla presenza delle parti nei locali della Prefettura di Napoli. Si è partiti con un +150 circa, con 18 sezioni da scrutinare MARCIANISE – È cominciato ieri il riconteggio delle schede in 18 sezioni, ordinato dal Tar della Campania in accoglimento del ricorso presentato da Steve Stellato, il quale ritiene che il risultato attribuito in sede di proclamazione a Maria Luigia Iodice corrisponda alla realtà emersa da una serie di evidenze che, sempre a detta di Steve Stellato, configurerebbero casi di assegnazione erronea di voti alla consigliera regionale. Va premesso che molto difficilmente capita che un Tribunale amministrativo ordini il riconteggio puro delle schede per le elezioni regionali. Capita qualche volta per le comunali, ma per questo tipo di consultazione elettorale di rango territoriale più complesso i casi si contano veramente sulle dita di una mano sola. Ciò, dunque, rappresenta, con l’oggettività indiscutibile della bassissima numerosità dei casi, un successo professionale colto dall’avvocato Renato Labriola, avvocato amministrativista casertano scelto da Stellato per rappresentarlo in questo giudizio. Notizie precisissime non ce ne sono. Pare che ieri, martedì, sia stato completato il riconteggio di tre sezioni su 18. Fonti vicine al ricorrente raccontano di una manciata di voti da questi recuperati. Poche decine che manterrebbero, per il momento, Maria Luigia Iodice a galleggiare attorno ad uno scarto ancora significativamente superiore alle 100 schede. A riguardo va sottolineato che erano stati tra i 150 e i 160 i voti di scarto usciti dall’autenticazione dell’ufficio elettorale regionale, insediato nella Corte d’Appello di Napoli, che aveva ricalcato i numeri certificati nei verbali dell’Ufficio Circoscrizionale costituito, invece, nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Domani ci dovrebbe essere un secondo round. Resterebbero da scrutinare 15 sezioni. Per cui, se il ritmo è quello di ieri occorreranno almeno un paio di settimane per chiudere la partita.