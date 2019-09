Strada chiusa in direzione via Albana, tribunale trasferito nella ex caserma Fiore. E’ caos traffico a S.MARIA C.V.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (TP) Da tre giorni, da quando il tribunale civile è stato trasferito da via Santagata alla sede della ex caserma Mario Fiore, la città è in tilt per il traffico. Dalle ore 8.30 le code di auto partono dalla Nazionale Appia, nei pressi della sede dei carabinieri, e arrivano sino alla sede del tribunale Penale o delle Poste Centrali, protraendosi fino alle 12.30. Al traffico delle utenze dei tribunali si aggiunge quello delle scuole ed è l’inferno sulla terra.

A tutto questo, si è aggiunta l’idea ‘geniale’ di predisporre il divieto di accesso, incrocio via Pezzella, in direzione via Albana. Come gli stessi vigili urbani hanno sottolineato questa mattina, mentre cercavano invano di gestire l’emergenza, ‘non vi è una valvola di sfogo e le macchine rimangono imbottigliate per ore e ore, da quando è stata chiusa la strada in direzione via Albana‘. Fortunatamente fino ad oggi, non vi è stata la necessità di far passare un’ambulanza o i vigili del fuoco, altrimenti sarebbe successa una tragedia per la presenza dello spartitraffico su via Pezzella che non permette sorpassi alle auto in colonna. I residenti e tutti gli automobilisti chiedono al primo cittadino un’immediata soluzione a questo caos.