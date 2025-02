Strade al buio, donna molestata mentre rientra dal lavoro : “Le sue mani tra le mie gambe, ho paura”

“Le luci spente non hanno protetto me ma hanno protetto lui” scrive la donna

SANT’ARPINO – Donna vittima di una molestia mentre rientra a casa.

“È mai possibile avere paura di tornare a casa? Ieri sera, dopo una lunga giornata di lavoro, tornavo a casa a piedi. Mentre camminavo, notavo ancora una volta che le luci dei lampioni, da un mese ormai, erano spente. Per sentirmi più sicura, chiamo mia madre e mi faccio accompagnare telefonicamente. Poi, all’improvviso, lei mi sente urlare. Un ragazzo, che non riesco a riconoscere per il buio, si avvicina a me in bicicletta. Mi ferma, mi alza il giubbotto e, come se fosse la cosa più normale del mondo, mi palpa, mettendo le sue mani sporche tra le mie gambe. In un primo momento rimango paralizzata, poi urlo con tutta la forza che ho. L’unica cosa che ha protetto lui sono state le luci spente. L’unica cosa che non ha protetto me sono state le luci spente. Ora ho paura di tornare a casa mia, paura di essere molestata di nuovo. Caro Sindaco e Comune di Sant’Arpino, posso essere al sicuro nel mio paese?”.

A denunciare l’accaduto è una giovane donna del posto che ha affidato ad un gruppo in Facebook il racconto del drammatico episodio che l’ha vista, suo malgrado, protagonista evidenziando la condizione di disagio che i cittadini vivono a causa della mancanza di illuminazione pubblica da orami oltre mese. Il suo un grido di allarme che non può essere ignorato. Il fatto è successo in via Aldo Moro, poco dopo le 20. Il molestatore era a bordo di una bicicletta elettrica scura, presumibilmente nera.