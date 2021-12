Strade come fiumi. Famiglia travolta dall’acqua, salvata per miracolo

PIETRAMELARA – La situazione a Pietramelara in questo momento è davvero preoccupante. Le strade di uscita sono impraticabili: completamente allagate. Via San Pasquale all’altezza della masseria al Ponte è sommersa dall’acqua, così come la strada dei Pantani. Una famiglia di Pietramelara è stata travolta dalla furia dell’acqua e sono salvi per miracolo. Anche all’interno del paese le strade sono diventate dei fiumi. Vi invito alla massima attenzione, anche in considerazione del fatto che sta continuando a piovere.