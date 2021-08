STRAGE DI CASALUCE. Una cerimonia religiosa e civile per ricordare i carabinieri Papale e Rotondi

CASALUCE – Una Santa Messa solenne in suffragio per i due caduti militari della strage di Casaluce sara’ celebrata nel prossimo mese di settembre per ricordare che il 9 settembre del 1981 caddero – vittime di una banda di balordi rapinatori terroristi – l’appuntato dei carabinieri Francesco Papale di 41 anni di Santa Maria Capua Vetere e il carabiniere Gerardo Rotondi, di 30 di Recale, ambedue medaglie d’argento al valor civile. I due militari dell’Arma erano di scorta ad un furgone postale, quando all’improvviso furono assaltati da una banda composta da sette banditi che non esitarono ad aprire il fuoco su di loro, con delle mitragliette, seminando il panico con la furibonda sparatoria, uccidendoli e dandosi subito dopo alla fuga. Dei colpi vaganti attinsero anche un passante che si salvo’ per mera fortuna. Unico testimone, questo, della tragedia. Il furgone postale era partito regolarmente poco dopo le otto del mattino del 9 settembre 1981 dall’ufficio postale di Aversa per il suo solito giro degli altri uffici della zona per consegnare il denaro contante necessario alle operazioni. Alle ore 8.15 il furgone portavalori giunse davanti alla succursale di Casaluce.

I due carabinieri, Papale e Rotondi, si fermarono ad una decina di metri e rimasero seduti nel pulmino dell’Arma. In un attimo da una stradina laterale sbucarono sette rapinatori con delle mitragliette calibro 9 che incominciarono a sparare a bruciapelo contro il pulmino con tiro incrociato all’indirizzo dei due militari. In pochi istanti vennero esplosi decine e decine di colpi contro il parabrezzo e la fiancata del’automezzo in cui erano alloggiati i due carabinieri. Quando la scena infernale cesso’ e i banditi fuggirono via su due auto di grossa cilindrata senza prelevare alcun sacco contenente denaro dal mezzo portavalori, l’appuntato Francesco Papale era gia’ riverso sul sediolino anteriore del mezzo militare ormai privo di vita mentre il carabiniere scelto Gerardo Rotondi che era al lato guida mori poco dopo all’Ospedale di Aversa. L’appuntato Papale per anni in servizio alla compagnia di Catanzaro era arrivato ad Aversa, trasferito alla locale stazione, solo da sei giorni. Lascio’ la moglie e tre figli in tenera eta’. Il carabiniere Rotondi, in servizio ad Aversa gia’ da qualche anno, lascio’ la moglie, un figlio piccolo ed un altra bimba che stava per nascere. Da allora, è rimasto vivo il ricordo del martirio dei due militari nella cittadina di Casaluce.

La cerimonia religiosa che si ripete ogni dieci anni avverra’ in occasione del 40esimo anniversario della strage.

Dieci anni la, in occasione del trentennale, la cerimonia, venne officiata da mons. don Michele Verolla, rettore e parroco del Santuario Santa Maria ad Nives di Casaluce, parteciparono le famiglie dei carabinieri caduti, il sindaco di Casaluce Nazzaro Pagano, l’Ispettore regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri per la Campania, generale di corpo d’armata Domenico Cagnazzo, il presidente della locale sezione Anc di Casaluce, Rosario Carrubba, ed il gruppo comunale della Protezione Civile.

Alla locale piazza Matteotti, per memoria grata, ricordiamo che è situato il monumento ai due carabinieri, con queste parole scolpite a futura e imperitura memoria sulla lapide: “Alla fiamma dell’Arma , attinsero forza e fede per essere fiamma di unità e giustizia”