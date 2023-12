Struttura inagibile e caldaie non funzionanti: squadra di calcio senza stadio

Ad oggi, nonostante una spesa complessiva di 124.741 euro, la struttura risulta ancora mancante dell’allaccio del gas essenziale per il funzionamento delle caldaie

BELLONA – Manca il campo da calcio, società Sporting Bellona, attualmente impegnata nel campionato di calcio di terza categoria 2023-2024, costretta a giocare e allenarsi lontano dal proprio campo comunale. La causa è da attribuirsi alla non agibilità della struttura ubicata in via De Gasperi.

I consiglieri di opposizione Maria Celeste Cafaro, Emma Aurilio, Dario Aurilio e Andrea Di Dario, del gruppo “Bellona in Movimento”, hanno presentato un’interrogazione al sindaco Giovanni Sarcinella, all’assessore delegato e al segretario comunale, chiedendo chiarimenti e certezze sulla situazione.

La società sportiva aveva ricevuto rassicurazioni che il campo sarebbe stato pronto entro novembre, ma ad oggi, nonostante una spesa complessiva di 124.741 euro, la struttura risulta ancora mancante dell’allaccio del gas essenziale per il funzionamento delle caldaie.