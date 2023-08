SUMMER GAMES. Con il basket si chiude la rassegna dello sport nella villa comunale di S.MARIA C.V.

Il capitolo conclusivo dell’estate sammaritana si firma con la palla a spicchi. Anche il sindaco Antonio Mirra presente alla premiazione finale.

SANTA MARIA CAPUA VETERE (alfonso centore) – Si è concluso anche l’ultimo atto dei SUMMER GAMES nella Villa Comunale della città con la tappa dello Street Hoop Tournament (basket 3v3), il quale ha tenuto fermamente testa alle altre due manifestazioni di cartello precedentemente svolte, il beach volley (di cui abbiamo parlato qui) e il calcio tennis (al quale abbiamo riservato un articolo a sé stante), grazie alla realizzazione di 3 live show nelle serate tra il 20 luglio, in cui c’è stata la prima palla a due del torneo, fino a giovedì 27 luglio, data chiave per lo svolgimento delle finali.

L’evento di chiusura per l’associazione CITTÀ GIOVANE ha visto la presenza anche del sindaco Antonio Mirra che durante la consegna dei trofei, come è possibile vedere dal video, non si è tirato di certo indietro nel premiare il portatore di questa manifestazione e capo dell’associazione: il consigliere Enrico Di Rienzo.

Questa volta la competizione, a differenza delle due discipline precedenti, è stata articolata in tre categorie: amatoriale, under e pro, ognuna avente una propria suddivisione in gironi, rispettivamente quattro per la prima e due ciascuno per le restanti. Nell’albo d’oro del torneo si inseriscono per i pro “GLI AMICI DEL POSTINO”, responsabili di un’autorevole cavalcata nella quale si sono dimostrati imbattibili, capitanati da Mimmo D’Argenzio, il quale vince il premio di MVP (miglior giocatore) senza presentare la minima concorrenza nella votazione del pubblico sui profili social. Per quanto riguarda gli amatori il gradino più alto del podio va a “GIGANTI E NANI”, in cui il leader Marco Busico è riuscito nella vittoria del tabellone ma ha avuto sorte avversa nella votazione di miglior giocatore, a vantaggio di Mariano Esposito, dei “GARIBALDI WARRIORS”, che si è dovuto arrendere solo in finale nel suo percorso da trascinatore della propria squadra, non vanificando del tutto l’impegno come dimostrato dal premio individuale di MVP. Nella categoria under, invece, tutto sembra essere molto più a senso unico con il dominio di “SCALOPPINE AI FUNGHI” nel tabellone e della stella della squadra Stefano Martucci che consegue anche il riconoscimento personale.

Con questo anche l’ultimo episodio dell’estate sammaritana si chiude, lasciando come ogni anno il mese di agosto alle porte e la promessa di far sì che tutte le emozioni, il divertimento e il coinvolgimento delle ultime otto settimane ritorni nella sottile, ma snervante attesa dell’estate a venire.