FOTO & VIDEO. A Santa Maria c’è la festa del calcio tennis. Passerella anche per il pupillo di Zdenek Zeman

Un breve riassunto sull’ennesima manifestazione di successo organizzata dall’associazione CITTÀ GIOVANE, che ha concesso lo spazio per brillare ad una particolare “star” locale

SANTA MARIA CAPUA VETRE (Alfonso Centore) – Continua l’entusiasmo e il movimento nella villa comunale di Santa Maria Capua Vetere con i SUMMER GAMES che pur cambiando disciplina rimangono sempre un’attrattiva di spessore nel panorama locale. Questa è stata la volta del calcio tennis, che alla loro settima edizione non hanno di certo deluso, mostrando un livello di gioco e abilità estremamente elevato che ha coinvolto molti sportivi dilettantistici e non solo, come vedremo in seguito. La manifestazione ha avuto durata di circa dieci giorni, da domenica 9 luglio dove hanno avuto inizio le fasi iniziali, fino alla serata di mercoledì 19 luglio in cui si sono disputate le finali e durante il suo svolgimento non ha mancato di coinvolgere il pubblico con dj set, spettacoli comprendenti freestyle calcistico, o anche spettacoli di danza che l’associazione CITTÀ GIOVANE è riuscita a realizzare grazie alla collaborazione con la scuola di ballo “Giselle Movement FLC” tenutisi in occasione dell’inaugurazione degli incontri e che è pienamente riuscita a soddisfare e divertire gli spettatori.

Il torneo, strutturato in due categorie, under e over, ha preso il via con le fasi di qualificazioni, rispettivamente divise in sei e dodici gironi da quattro squadre l’uno dove a qualificarsi sarebbero state le prime due di ciascuno. Per quanto riguarda le fasi finali, invece, nel tabellone dei “piccoli” è stata la squadra dei “FISCHETTI PARRUCCHIERI” superando per 2-1 nella sfida decisiva la squadra “MACERATA” che si è dovuta accontentare del secondo posto; tuttavia la storia non sembra cambiare eccessivamente nel tabellone over, dove il titolo va alla squadra dal bizzarro e singolare nome “BENFIGA” che escono vincitori per il parziale di 2-1 nella lottata finale con i “CAMER STYLE” a cui spetta la medaglia d’argento. Nei premi individuali, assegnati tramite votazione sui profili social di CITTÀ GIOVANE, si distinguono Vincenzo Arzillo (BENFIGA) come miglior giocatore; il giovane impegnato nelle giovanili della Paganese è stato autore di una sublime prestazione per la conquista del torneo, affiancato dal fratello Antonio Arzillo (in forza nelle giovanili del Napoli) e che non ha mai avuto una vera competizione nell’assegnazione del premio come dimostra l’oltre 50% dei voti ricevuti a discapito degli altri tre concorrenti, e Prisco di Siero (FC SAN PRISCO) nella categoria under che pur non essendo riuscito a trascinare la propria squadra alle fasi importanti, è emerso nel sondaggio come il miglior giocatore riuscendo a battere di pochissimo (meno del 5%) Marco De Magistris, appartenente alla squadra vincitrice. Per concludere, il premio di “squadra rivelazione” è stato assegnato ad “ATLETICO AL BAR” che si sono distinti tra i molti, superando di gran lunga le aspettative iniziali.

Nel corso della manifestazione non è passata di certo inosservata una presenza, seppur poco duratura ma molto gradita dal pubblico, ossia quella di Davide Merola, il giocatore nativo di Santa Maria Capua Vetere che si è prestato ad esibirsi sul palcoscenico della sua città per poi ripartire in direzione Pescara dove proprio negli ultimi giorni è approdato a titolo definitivo dopo che la società ha esercitato il riscatto dall’Empoli con un’operazione di 150mila euro che ha portato definitivamente il talento sammaritano cresciuto nelle giovanili dell’Inter alla corte di Zdenek Zeman dopo la notevole stagione disputata dall’esterno al suo approdo nella “Città del Delfino” lo scorso gennaio.