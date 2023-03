Summit del clan in pasticceria: respinto il ricorso in Cassazione, condanna confermata per Santoro

Confermato il verdetto di secondo grado

CASAPESENNA – Concorso esterno in associazione mafiosa: condanna irrevocabile a 4 anni e 8 mesi per il pasticciere Giuseppe Santoro. Confermata in Cassazione la sentenza già emessa nei suoi confronti dalla Corte d’ Appello di Napoli nel dicembre del 2021. Il ricorso presentato dagli avvocati difensori è stato respinto. A convincere i giudici della sua colpevolezza sono state le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Massimiliano Caterino ha raccontato ai magistrati della Dda del supporto offerto da Santoro a Michele Zagaria ai tempi della sua latitanza e della messa a disposizione deli suoi locali di pasticceria per i summit del clan.