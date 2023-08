BAIA DOMIZIA ORE 17.47 Tragedia sfiorata: surfista disarcionato da un colpo di vento rischia di morire annegato. Salvato dai baywatch del lido

.

CELLOLE/BAIA DOMIZIA – Il windsurf non è uno scherzo, ma una specialità sportiva olimpica che, non a caso, è inserita da decenni nel programma a cinque cerchi della Vela. I neofiti non scortati da gente esperta rischiano, dunque, molto grosso. Ed è esattamente quello che è capitato nel pomeriggio di oggi, domenica 20 agosto, al largo di un lido di Baia Domizia sud. Disarcionato probabilmente da un colpo di vento, l’improvvisato surfista ha rischiato seriamente di annegare E questo sarebbe successo se non ci fosse stato l’immediato intervento dei bagnini che hanno messo a mare il loro pattino e allertato l’intervento di una moto d’acqua piombata in pochi secondi sul malcapitato. Il soccorso è perfettamento riuscito e il surfista imprudente, dopo aver superato una fase di shock, si è rimesso in piedi. La speranza è che si sia reso realmente conto di aver rischiato la vita.