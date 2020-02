Svaligiato il negozio di telefonia dell’ex presidente del consiglio comunale

ARIENZO – (Christian e Lidia de Angelis) Banda di ladri specializzata svaligia negozio di telefonia. L’altra mattina, intorno alle 4:30 circa, dei balordi, dopo aver messo fuori uso il sistema di allarme del negozio Loffredo Trading, si sono introdotti nell’esercizio commerciale dell’ex presidente del consiglio di Arienzo, Giovanni Loffredo, e lo hanno depredato di tutti gli oggetti di valore, telefonini, accessori e tutto ciò che poteva portare via per rivendere a ricettatori compiacenti.

I banditi, dopo aver arraffato tutto, si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Un passante ha visto il negozio aperto e ha allertato il titolare, che ha sporto denuncia presso i carabinieri. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere della zona per identificare i malviventi, il bottino ha causato diversi danni e migliaia di euro persi per il titolare, tra la merce portata via e il costo delle riparazioni del negozio.