Tabaccaio di CASAL DI PRINCIPE rapinato con pistola fuori dalla banca: orologio, cellulare e i 20mila euro dell’incasso

AVERSA/CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – Rapinato tabaccaio nei pressi della banca, banditi armati. Ieri mattina, intorno alle 10, su viale Kennedy ad Aversa, vicino agli sportelli dell’Unicredit, un uomo è stato avvicinato da due delinquenti a bordo di uno scooter, che con pistola in pugno lo hanno minacciato.

La vittima, un tabaccaio di Casal di Principe, gli ha consegnato un orologio, il telefonino e l’incasso dell’attività che era andata a depositare in banca, più di 20mila euro. Dopo aver ricevuto il bottino i banditi si sono dati alla fuga. Sul posto gli agenti del commissariato di Aversa per avviare le indagini e sequestrare i video delle telecamere in zona utili ad identificare i banditi.

Con buona probabilità i criminali stavano seguendo l’uomo e quindi pare che il colpo fosse programmato e mirato.