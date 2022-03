TEANO. Al via domani la Tredicina di preparazione alla Festa di Sant’Antonio

TEANO (Pietro De Biasio) Inizia con domani, martedì 15 marzo, la tradizionale Tredicina di preparazione alla Festa di Sant’Antonio. Le comunità parrocchiale di Casi e Casamostra inaugurano alle ore 18.00, con la presenza di Padre Luigi Martella (CssR), come da tradizione, la sentita devozione dei “tredici martedì maggiori” verso la festa di Sant’Antonio che si svolgerà il 13 giugno. Inizia così un periodo di meditazione e di preghiera che vede la partecipazione dei fedeli della Diocesi di Teano Calvi e delle tante persone che gravitano tutt’intorno al Santuario Francescano di Sant’Antonio in Teano.

Quest’anno si pregherà per l’intera umanità fortemente provata da quanto sta accadendo in Ucraina, chiedendo a Sant’Antonio la pace e la fine della violenza per il popolo ucraino e per quanti sono coinvolti nelle atrocità delle guerre. Breve nota conclusiva: il numero 13 è legato a Sant’Antonio, non solo per la data della sua commemorazione, ma anche perché si dice che lui elargisca ben 13 grazie al giorno a chi gli è davvero devoto.