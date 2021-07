TEANO. IC Laurenza, arriva la nuova dirigente scolastica: è Fiorella Musella

TEANO – (Pietro De Biasio) Cambio di dirigente all’Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Laurenza” a partire dal primo settembre, data di inizio ufficiale del nuovo anno scolastico (le lezioni inizieranno in Campania il 15 settembre). Sul sito dell’Ufficio scolastico Regionale per la Campania, sono stati pubblicati i movimenti dei dirigenti scolastici per il prossimo anno. All’istituto sidicino al posto del dirigente scolastico Ing. Michele Di Tommaso arriva l’Ing. Fiorella Musella dall’Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ventriglia” di Piedimonte Matese.

Laureata ed abilitata all’esercizio della professione di ingegnere presso la Facoltà di Ingegneria Elettronica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e specializzata in Telecomunicazioni presso l’Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni. Ha ricoperto diversi incarichi sia tecnici che gestionali, da Software Designer a Product Manager e Line Manager, presso la sede romana della Ericsson Telecomunicazioni Spa. L’esperienza nel privato è stata arricchita da viaggi e permanenze all’estero e dalla partecipazione ad interessanti corsi di formazione specifici del settore delle telecomunicazioni ed anche manageriali (Leadership, Emotional, Communication, Team working, Leadership Coach Plan personalizzato, etc), di Economia e Finanza, di Marketing e di lingua Inglese.

Entrata come docente di Elettrotecnica all’I.S.I.S.S. “G. Marconi” di Vairano Patenora, dal 1 settembre 2007, ha svolto incarichi di FS al PTOF, Coordinatore di classe, Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione, direttore di Laboratorio, responsabile del Comitato Tecnico Scientifico e del Dipartimento Elettrico, Responsabile di plesso e Collaboratore del DS. Nel frattempo ha partecipato a numerosi progetti PON come esperto esterno di matematica o di informatica presso Istituti Comprensivi e Istituti di Istruzione Secondaria Superiore nella provincia di Caserta. Formatosi sull’attuazione del D.lgs. n. 81/08 in merito alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha svolto il ruolo di RSPP presso il Municipio di Caianello. Ha superato il concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici D.D.G. 13 luglio 2011.