TEANO. Operatrice scolastica positiva al COVID. Chiuso il plesso Garibaldi. Ecco chi si trova ora in quarantena

TEANO – (Pietro De Biasio) Cancelli chiusi al plesso Garibaldi dell’I.C. “Vincenzo Laurenza” per la sanificazione dopo il contagio di una collaboratrice scolastica risultata positiva al tampone. Fino a nuova comunicazione, le attività didattiche del plesso “Garibaldi” di Via Nicola Gigli riprenderanno temporaneamente in modalità a distanza, seguendo l’orario previsto dalla circolare n. 191 per l’orario in presenza. È stato inoltre rimandato il previsto convegno sul Bullismo e cyberbullismo in programma questa mattina in modalità telematica a distanza. Con messaggio sul canale Facebook, un annuncio molto atteso del sindaco di Teano Alfredo D’Andrea si cerca di fare chiarezza nel caos che la notizia e le norme a disposizioni hanno creato nel mondo scolastico.

Dalla bacheca del Sindaco: “chiusura straordinaria del plesso della “Garibaldi” che sarà riaperto solo dopo la sanificazione di tutti gli ambienti. Le lezioni per per domani continueranno in DAD. Purtroppo nel pomeriggio una collaboratrice scolastica è risultata positiva al Covid ed ha avuto contatti diretti con 69 bambini (della materna). I bambini della materna che hanno avuto contatti diretti con il caso positivo saranno isolati in regime di quarantena (14 giorni) e nel caso si presentino (durante l’isolamento) sintomi come febbre, raffreddore e tosse, congiuntivite, diarrea e spossatezza, bisognerà segnalare al pediatra di base che attiverà le procedure per il tampone domiciliare. Domani mattina i genitori dei 69 bambini riceveranno il provvedimento di quarantena dall’UOPC. I restanti studenti del plesso della Garibaldi rientreranno in aula dopo la sanificazione prevista per domani. Seguiranno ulteriori comunicazioni. Buona serata”.