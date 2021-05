TEANO. Partita la somministrazione dei vaccini al drive through. Iniettate 83 dosi

TEANO – (Pietro De Biasio) Prima prova generale per testare la logistica e gli spazi del drive through vaccinale di Teano sulla Collina di S. Antonio. È partita lunedì la somministrazione dei primi vaccini antiCovid sul territorio sidicino. I dati sono stati forniti dal Sindaco Alfredo D’Andrea che fa un primissimo bilancio del centro allestito con grande convinzione dalla sua amministrazione comunale. A conti fatti e con un grande lavoro di squadra sono stati iniettati 83 vaccini per fortuna senza nessuna reazione avversa in 2 ore.

“La macchina organizzativa è partita, ha dichiarato il sindaco, faremo un’altra seduta poi con l’Asl concorderemo gli Open Day della vaccinazione per la popolazione. Un altro importante traguardo è stato raggiunto, siamo all’ultima curva prima di sconfiggere la pandemia. Dopodiché finalmente torneremo alla normalità perché il vaccino salva la vita”. Il sindaco di Teano ha creduto e continua a credere molto in questo progetto e spera che il numero dei vaccini continui ad aumentare per dare maggiori possibilità ai cittadini per poter essere vaccinati velocemente in un luogo facile da raggiungere.