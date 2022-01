TEANO. Pubblicato l’avviso pubblico per i “buoni spesa”. Ecco come presentare domanda

TEANO (Pietro De Biasio) È stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito del Comune di Teano l’avviso pubblico, il modello di domanda e le informazioni occorrenti per accedere ai “buoni spesa” e/o generi alimentari di prima necessità destinati ai nuclei familiari in difficoltà per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Tutti i cittadini con reddito isee non superiore a 10.000€ possono presentare la domanda entro il 7 gennaio 2022 secondo due modalità: via pec all’indirizzo [email protected],it oppure consegnando a mano presso l’Ufficio Protocollo.

I requisiti minimi per accedere al contributo di solidarietà per il sostegno alimentare sono i seguenti: essere residenti nel Comune di Teano; presenza di persone con disabilità (beneficiari di invalidità civile + indennità di accompagnamento); presenza di minori di età da 0/3 anni e da 4/18; attivazione cassa integrazione ordinaria e straordinaria; interruzione attività autonoma (artigiani, commercianti, ristoratori, etc).

Per l’attribuzione del punteggio il Personale dell’Ufficio Servizi Sociali si avvarrà di una griglia che si può consultare sul sito del Comune e che servirà per stabilire una graduatoria tra gli aventi diritti. Il Comune in base all’art.7l del D.P.R. n.445/2000 effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti partecipanti all’avviso pubblico, inviando l’elenco degli eventuali aventi diritto al beneficio alla Guardia di Finanza. Anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria il Comune si riserva di trasmettere all’autorità giudiziaria competente gli elenchi degli aventi diritto, relativamente ai casi che lo stesso ritenga oggetto di più attenta valutazione. Mentre altri comuni hanno già da tempo predisposto i bandi, a Teano i fondi stanno ancora nel cassetto.