TEANO: si sente male, gli amici lo abbandonano per strada

TEANO(d.l.) – E’ finita nel peggiori dei modi la sera dell’immacolata per un giovane di Teano. Dopo aver trascorso la serata in compagnia di amici si è,forse, lasciato andare ad un uso smoderato di alcol e stupefacente tanto da sentirsi male mentre era in auto. Gli amici invece di prestare soccorso giunti nella frazione di Casamostra lo hanno abbandonato per strada. Giunti sul posto, dopo una segnalazione, gli operatori del 118 che hanno provveduto a trasportare l’uomo presso l’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca dove i medici lo hanno sottoposto alle dovute cure.