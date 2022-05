TEANO. Via Francigena, Puc, strade, bilancio e molto altro in un incontro tra la Comunità Laudato sì e il Vice Commissario Trotolo

TEANO (Pietro De Biasio) Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra la “Comunità Laudato sì-Eco polis” di Teano composta dal Referente Fernando Zanni, Giuseppe Lacetera, Paolo Broccoli e Martino Amendola e il Vice Commissario dott. Francesco Trotolo. All’incontro, che era stato richiesto il 25 marzo scorso e successivamente sollecitato, sono state analizzate alcune problematiche che potrebbero trovare soluzione anche prima del voto del 12 giugno. Tra le criticità affrontate la viabilità di via Rio Persico e via Nicola Gigli, la via Francigena, il Puc (Piano Urbanistico Comunale), il rendiconto 2021 e il bilancio di previsione 2022/20024. Secondo la Comunità il dott. Trotolo ha avuto un atteggiamento gentile e cooperativo e ha accolto positivamente le proposte e i suggerimenti esposti durante l’incontro. Per l’esposizione dettagliata delle problematiche affrontate rimandiamo alla nota articolata (riportata in calce) della Comunità “Laudato Sì-Eco Polis” che, ricordiamo, fa parte di una Rete internazionale che si occupa della salute del Pianeta, ma a partire dal proprio territorio di competenza.

LA VIABILITA’

Su Via Rio Persico e Via Nicola Gigli, il dott. Trotolo ha assicurato che il Commissario ha già sbloccato le procedure. Per “Rio Persico”, la delegazione ha suggerito di attivare immediatamente la devoluzione del residuo dei mutui per un valore di € 350.000,00 che potrebbe dare la copertura finanziaria all’incarico assegnato alla ditta con la procedura di “somma urgenza”. Per “Via N. Gigli, sarebbero stati rimossi i rifiuti di eternit (cemento-amianto) nel giardino interessato dai lavori di eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità e, quindi, i lavori dovrebbe subito riprendere. Sulla pericolosità delle strade comunali, si è concordato di procedere, invece, a colmare almeno le buche di maggiori dimensioni (per es. quelle presenti sulla strada Teano-Casi, o Casamostra-bivio San Marco/Pugliano), atteso che esistono le relative risorse in Bilancio. Il Vice Commissario ha informato la delegazione in merito ad un finanziamento regionale, che sarebbe in itinere, di circa 1 milione di euro per le strade Comunali.

LA VIA FRANCIGENA

La delegazione ha ricordato che, per non perdere il finanziamento di circa 200.000,00 euro, è necessario perfezionare il relativo procedimento amministrativo entro la fine di questo mese. Il Vice Commissario ha preso appunti anche in merito al finanziamento ricevuto dalla Protezione Civile in occasione delle frane sulla via Francigena di Casamostra, del quale non si ha più notizia.

IL PUC (Piano Urbanistico Comunale)

I rappresentanti della Comunità “Laudato Sì”, ricordando gli interessi che hanno bloccato e frenato da circa 30 anni l’approvazione di una innovativa pianificazione urbanistica della Città, hanno fatto appello al dott. Trotolo affinché venga incaricato, con immediatezza, l’Ufficio tecnico-Urbanistico di curare la fase dell’acquisizione dei pareri e verifica dello stato del procedimento che dovrebbe portare all’approvazione del PUC già adottato. Il PUC di Teano non si presta più a speculazione di nuova edilizia ed è un progetto di sviluppo strategico ecosostenibile del territorio, in piena armonia con il Green new deal, le politiche europee per contrastare il riscaldamento climatico e il PNRR. L’approvazione dei PUC adottati in Campania è stata prorogata al 31 dicembre 2022, termine perentorio (art. 28 , co. 3 della LR 31 del 28 dicembre 2021), ma è chiaro che prima di quella data è necessario aver conclusa tutta la fase dell’acquisizione dei pareri obbligatori. Il vice Commissario si è detto disponibile ad attivare la struttura.

LA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO

La delegazione ha anche sollevato il problema della Commissione Locale del Paesaggio, da tempo decaduta, ma che potrebbe, facilmente, essere ricostituita. Il Vice Commissario ha preso atto della necessità.

I RIFIUTI RACCOLTI DA PLASTIC FREE

E’ stato ricordato al dott. Trotolo che una bella manifestazione di volontari, quella di plastic free, rischia ora di ritorcersi contro la cittadinanza e a danno diretto dell’esercizio commerciale ubicato dopo il ponte di S. Antonio, ove si è creato un deposito di rifiuti di varia natura. Trattandosi di rifiuti anche combusti, la delegazione ha suggerito di interessare immediatamente l’ARPAC per la obbligatoria caratterizzazione e procedure conseguenti (vedi le Linee Guida Arpacampania per la rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato-versione aggiornata al 14/02/2020), con contestuale trasporto in discariche autorizzate, ovvero ai centri di riciclaggio.

IL SITO INTERNET DEL COMUNE

La delegazione ha segnalato il Bando aperto (PA digitale 2026), afferente al Pnrr, per il miglioramento dei siti internet comunali e dei servizi digitali, ancora più importante nel contesto della desertificazione del personale. Si è concordato di fare velocemente domanda, anche se la data ultima scade il 2 settembre prossimo, atteso che le domande sono “a sportello”, cioè fino ad esaurimento fondi.

IL RENDICONTO 2021 e IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

La delegazione si è dichiarata molto preoccupata per le indiscrezioni che riferiscono di un passaggio dal cosiddetto pre-dissesto al dissesto vero e proprio. E’ stato chiarito che il Comune avrebbe dovuto e deve, semplicemente, seguire il Piano di Rientro decennale, approvato dal Ministero e monitorato/controllato dalla Corte dei Conti della Campania, e che non ci sono allo stato ragioni valide e legittime per aprire una fase di dissesto guidato. La delegazione ha invitato, dunque, il dott. Trotolo a vigilare sui contenuti e sull’iter di approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto, perché il Comune non ha potuto accumulare ulteriori debiti. All’uopo, la “Comunità Laudato sì”, chiederà anche un incontro tecnico urgente con il Revisore dei Conti. La delegazione, ha anche sottolineato che la corretta approvazione del Bilancio e del Rendiconto, apre la strada ai concorsi per ricostruire un sufficiente sistema amministrativo e mette l’Ente, tra l’altro, in condizioni di ricevere i ristori per il caro energia (in base ai dati SIOPE), come previsti dal Decreto Legge aiuti-bis.