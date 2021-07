CAIAZZO – Un lavoro incessante quello dei vigili del fuoco in questa giornata torrida in cui si sono registrati diversi incendi. Le fiamme che sono divampate in alcuni terreni incolti, hanno colpito anche il comune di Caiazzo, dove hanno lambito la villa di Nicola Cosentino, ex sottosegretario alle Finanze.

Sul posto sono arrivati i caschi gialli del distaccamento di Marcianise che hanno faticato non poco per sedare l’incendio di 5mila metri quadri di terreno tra boscaglia e sterpaglie.