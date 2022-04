Hanno divelto la saracinesca del negozio, ma non sono riusciti a mettere a segno il loro colpo. Brutto risveglio, stamattina, per il proprietario della rivendita

GRICIGNANO D’AVERSA Hanno tentato di svaligiare la rivendita di tabacchi in via Aversa, ma sono dovuti andar via a mani vuote, probabilmente perché disturbati dall’allarme del negozio. E’ accaduto la notte scorsa in via Aversa, a Gricignano: i malfattori hanno, tra l’altro, divelto la saracinesca del negozio.