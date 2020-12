Tentata truffa ad un’anziana: la donna fiuta l’inganno

SAN FELICE A CANCELLO – Tentata truffa ai danni di anziani a Botteghino, frazione di San Felice a Cancello. Fortunatamente la donna, 83 anni, non è cascata nel tranello dei malviventi che si erano presentati alla signora dicendo di avere un assegno da dover consegnare al figlio, che lo avrebbe dovuto firmare e consegnare loro la somma in contanti di 1000 euro. Ovviamente nel tentativo di truffa non è mancata la simulazione della telefonata al presunto figlio ma la donna li ha invitati a citofonare alla nuora, al piano di sopra, per parlarne con lei non cadendo così nel tranello degli impostori.