CAPUA – Tentato furto questa notte alla farmacia Farmalaia, in zona quadrivio Caputo a Capua. Ignoti hanno forzato la serranda dell’esercizio commerciale ma è scattato l’allarme che ha portato immediatamente sul posto i carabinieri. Quando sono arrivati gli uomini dell’Arma, peró, i malviventi erano giá in fuga. L’area è videosorvegliata per cui le telecamere potrebbero offrire valido aiuto nell’identificazione dei responsabili.