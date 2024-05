Tentato furto nella casa di una candidata

Malviventi messi in fuga dalla figlia

CASAPULLA – ladri in azione sabato pomeriggio tentano di svaligiare l’abitazione di Antonietta Sorbo candidata al consiglio comunale di Casapulla.

Erano da poco passate le 19 quando i ladri hanno forzato il portoncino e provato ad entrare in casa ignari della presenza della figlia della candidata Sorbo. La giovane ha prontamente reagito chiudendo la porta in ferro sul retro della casa impedendo l’irruzione da parte dei malviventi costringendoli alla fuga