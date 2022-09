Terra dei Fuochi: al via il monitoraggio attraverso l’uso dei droni

Per migliorare ulteriormente e facilitare i tempi di intervento sui roghi, gli accertamenti delle responsabilità e una più completa conoscenza del territorio

CASERTA – Ieri pomeriggio, presso la Prefettura di Napoli, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra i Prefetti di Napoli e Caserta, il Comandante regionale della Guardia di Finanza, il Comandante Generale delle Forze Operative Sud dell’Esercito italiano e l’Incaricato per il contrasto dei roghi di rifiuti in Campania. “Scopo del protocollo – si legge in una nota – è il controllo aereo coordinato della cosiddetta Terra dei fuochi, per migliorare ulteriormente e facilitare i tempi di intervento sui roghi, gli accertamenti delle responsabilità e una più completa conoscenza del territorio”