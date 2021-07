TERRA DEI FUOCHI. I sindaci incontrano il ministro Lamorgese: “Qui serve lo Stato”

CASERTA/CASAL DI PRINCIPE/CESA – “Al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese abbiamo consegnato un documento in cui si evince chiaramente che sono circa 500 in meno i caschi bianchi in servizio nei comuni del territorio Agro-Aversano, a fronte di una recrudescenza della microcriminalita’ e dei roghi tossici, e che e’ necessaria una risposta chiara e immediata da parte dello Stato”. Lo affermano in una nota i 17 sindaci dei comuni dell’Agro-Aversano, riuniti in coordinamento attivo da oltre un anno. Si tratta di comuni ricadenti nella cosiddetta Terra dei Fuochi.

Questa mattina una delegazione di amministratori locali guidata da Alfonso Golia, sindaco del comune capofila di Aversa, e composta tra gli altri dai primi cittadini Renato Natale (Casal di Principe) ed Enzo Guida (Cesa), ha incontrato il responsabile del Viminale e il capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini nella sede della Prefettura di Caserta, a margine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lamorgese – riferiscono i sindaci – si e’ impegnata a verificare la possibilita’ di destinare una parte del fondo sicurezza ai comuni della Terra dei Fuochi, e “dunque a portare la nostra richiesta all’attenzione dei colleghi ministri e del Presidente Draghi. E’ indubbiamente un primo passo ma crediamo di aver trasmesso al ministro tutte le difficolta’ di chi e’ in prima linea a rappresentare lo Stato senza mezzi e risorse adeguate” concludono I sindaci”.