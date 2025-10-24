Terremotino in zona Avellino. Pare “avvertitino” anche nel Casertano. Attenzione a non approfittare del sito dell’Istituto di Geofisica

REGIONALE/VALLE DI SUESSOLA – Il sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia funge anche da salvagente, da scialuppe di salvataggio per i giornali quando non c’è un tubo. Prendete questa scossetta di terremoto (magnitudo 3.6 sulla scala Richter) avvenuta nelle tradizionalmente sismica Irpinia, precisamente nella zona di Grottolella, area Montevergine e Altavilla Irpino, a ridosso del capoluogo Avellino.

In rete girano notizie in cui si dice che questa scossa sarebbe stata avvertita anche nel casertano. Ora, se il movimento sismico fosse avvenuto tipo a Baiano, nelle zona di Tufino, quella che ha ospitato, forse ospita ancora, una delle discariche più grandi della nostra regione, va be’ lì siamo non lontani dal nolano e quindi fino a San Felice a Cancello, ad Arienzo, qualche sedia si sarebbe potuta muovere però, al di là dei discorsi geofisici sulle faglie e sui collegamenti non sempre legati alla vicinanza territoriale dei luoghi in cui si avverte una scossa di terremoto, a volte effettivamente lontani dall’epicentro, stavolta, pur avendo domandato in giro, qui nessuno ha avvertito niente, a partire da noi che lavoriamo al quinto piano di un palazzo.

Sempre la rete connette la scossa di terremoto proprio alla Valle di Suessola, cioè l’area della provincia di Caserta che confina con il nolano, che a sua volta confina con l’area della provincia di Avellino confinante e connesse con quella di Napoli e anche a quella di Salerno, area nocerino-sarnese.

Cercheremo approfondire se effettivamente a San Felice a Cancello, ad Arienzo, a Santa Maria a Vico questa scossa, che nel suo epicentro come informa proprio il sito dell’INGV abbia potuto essere avvertita, contrariamente a ciò che lo stesso istituto riporta nel momento in cui fornisce un servizio prezioso, cioè l’elenco dei comuni il cui territorio insiste nel raggio di 20km dall’epicentro. Elenco che non contiene alcun comune casertano. Ma guarda un po’ che bisogna fa’ pe’ campa’.