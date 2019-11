CASERTA – Molti cittadini ieri sera hanno avvertito una scossa di terremoto. Non risultano però danni a cose o persone. L’ultima scossa, di lieve entità, registrata in Campania risale alle 21.59 di ieri sera, con epicentro San Leucio Del Sannio, in provincia di Benevento, dove già nei giorni scorsi si sono verificate lievi terremoti. Il movimento tellurico è stato avverito da Capua a Casertavecchia.