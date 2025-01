Terribile incidente a MADDALONI. Centauro in ospedale

MADDALONI – Nel pomeriggio di questo mercoledì, intorno alle 15:30, si è verificato un grave incidente a Maddaloni, precisamente in via Cancello, vicino a un distributore di benzina. Un’auto e uno scooter si sono scontrati violentemente. L’impatto è stato molto forte, avvenuto in una zona a traffico limitato, dato che la strada è chiusa per i veicoli provenienti da via Maddaloni fino all’incrocio con la Grotticella.

Il motociclista, Giuseppe B., un 54enne di Acerra, ha avuto la peggio ed è stato sbalzato a terra. I residenti della zona sono accorsi prontamente per prestare soccorso, chiamando il 118. L’ambulanza è arrivata velocemente per trasportare il ferito, che ha subito gravi traumi, all’ospedale di Caserta.