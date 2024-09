Terribile incidente in via delle Dune: scontro tra 4 auto, bambini feriti

Sul posto i Carabinieri per ricostruire la dinamica

VILLA LITERNO/CASTEL VOLTURNO – Ieri sera, domenica, tra le 23 e le 24, si è verificato un brutto incidente in via Delle Dune, al confine tra il Comune di Villa Literno e quello di Castel Volturno. Ben quattro veicoli si sono scontrati, per cause ancora in corso di accertamento, allo svincolo della superstrada, tra i ristoranti “La Lisca” e “Colomba d’oro”.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione. I passeggeri delle auto ne sono usciti feriti, per fortuna non gravemente, anche se si è temuto per il peggio perché all’interno dei veicoli viaggiavano anche dei bambini.