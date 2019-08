Terribile incidente stradale, grave infermiere 44enne di MARCIANISE che lavora a MADDALONI. Ecco le sue condizioni

MARCIANISE – Sono stazionarie le condizioni di C.V. (pubblichiamo solo le iniziali per ovvi motivi), l’infermiere 44enne di Marcianise, rimasto coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, sulla Nola-Villa Literno in sella alla sua moto. Molta preoccupazione per le condizioni dell’infermiere ricoverato prima al Moscati di Aversa, e successivamente, in considerazione della gravità delle ferite riportate, al Secondo Policlinico di Napoli, non solo tra i suoi familiari di Marcianise, ma anche tra i suoi colleghi di lavoro di Maddaloni, città in cui C.V. esercita la sua attività professionale.