TERRIBILE INCIDENTE SUL LAVORO. Morto operaio 39enne papà di una bimba

MACERATA CAMPANIA – Arriva la peggiore delle notizie possibili. È morto l’operaio 39enne Pasquale Cosenza, ricoverato presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto alla Nova Hera, azienda con sede nell’area industriale di Pastorano.

Pasquale stava effettuando degli interventi di installazione dei pannelli fotovoltaici quando lui e il suo collega sono precipitati dal tetto, da un’altezza pari ad un secondo o un terzo piano.

V.R., l’altro lavoratore ferito, è in buone condizioni, mentre quelle del 39enne erano subito state segnalate come gravissime. In queste ore è arrivato il decesso. E a breve ci sarà l’autopsia, sempre all’ospedale di Caserta.

Pasquale era padre di una bambina piccola e sposato con la sua compagna dal 2021.