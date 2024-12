Terribile malattia stronca parroco casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP: CLICCA QUI PER ENTRARE NELLA CHAT

SESSA AURUNCA – Don Gianni Cornelio, Parroco della diocesi di Sessa Aurunca, da tempo era in ospedale a causa di una malattia che lo debilitava. Purtroppo, non è riuscito a superarla ed è deceduto in queste ore.

Era molto conosciuto e rispettato nella sua zona per la sua personalità buona e altruista, sempre dedito alla Chiesa e alla comunità.

Nel corso degli anni, ha ricoperto il ruolo di parroco in molte frazioni dell’area aurunca, tra cui Vigne, San Carlo e Santa Maria Valogno, dove ha collaborato con Don Norberto D’Amelio per supportare la comunità religiosa.