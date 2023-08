TERRORE TRA I NEGOZI. Minaccia di accoltellare commercianti e passanti in strada

RECALE – Si sono vissuti momenti di tensione questo pomeriggio, mercoledì, a Musicile, frazione di Recale, collegata territorialmente anche a Portico di Caserta, Recale e Capodrise.

Minuti interminabile a causa di un uomo, evidentemente non al massimo delle proprie capacità cognitive, probabilmente ubriaco, che ha iniziato a girare per la frazione, lungo via Ponteselice, brandendo un coltello.

Urla e minacce ai passanti, fortunatamente, però, senza reali aggressioni.

Nonostante ciò, per strada è stata tanta la paura, anche perché si tratta di un’area fortemente trafficata e con diverse attività e, quindi, con molte persone che l’attraversano.

Sono state le forze dell’ordine, chiamate proprio dei negozianti della zona, quasi tutti costretti a chiudersi all’interno delle proprie attività, a fermare l’uomo e consegnarlo al 118 che, infine, l’ha trasportato in ospedale.