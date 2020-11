Tettoia crolla su un’auto parcheggiata. Area transennata

PORTICO DI CASERTA – Sabato pomeriggio a Portico di Caserta il vento forte ha buttato giù la tettoia di una caa sita lungo Corso Vittoria, i cui detriti sono finiti su un’automobile parcheggiata in strada. Fortunatamente nel mezzo non c’era nessuno. Il crollo ha provocato danni anche ad un’abitazione vicina. Sul luogo si sono portati i vigili urbani e i volontari della Protezione civile che hanno rimosso i detriti e recintato l’area. Oggi il sindaco di Portico Giuseppe Oliviero ha firmato un’ordinanza con la quale viene disposta in maniera urgente la messa in sicurezza della tettoia da parte del proprietario dell’appartamento.