TEVEROLA. Il sindaco Caserta ci ricasca: nessun cittadino sa nulla di 6 punti su 7 del Consiglio comunale

Si terrà domattina,, lunedì 30 dicembre, in un orario originalissimo: mezzogiorno. Il 23 è stata pubblicata sul sito del Comune una convocazione di adunanza di un solo punto. È invece c’è ne sono molti altri, in pratica secretati ai teverolesi, tra cui il riconoscimento di tre delicati debiti fuori Bilancio

TEVEROLA (Federica Borrelli) – Si ripete la ‘svista’ per il consiglio comunale di Teverola, Per la seconda volta, ci si dimentica di pubblicare sull’albo pretorio la sua convocazione. L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 30 dicembre alle ore 12, nell’aula consiliare di via Cavour, e sette in totale sono i punti all’ordine del giorno.

Una prima distrazione si era già verificata in occasione dell’infuocata assise del 17 dicembre, ma in quell’occasione, a fare da padrona, fu la richiesta di rinvio da parte dell’opposizione per il poco preavviso con cui erano stati convocati gli ultimi consigli comunali. Tra l’altro, ad orari in cui la presenza dei rappresentanti politici può essere a forte rischio e non sempre è garantita per esigenze lavorative.

In merito invece a quanto accaduto in queste ore, per amor di verità, è giusto fare una precisazione: un primo avviso è tuttora presente sul portale web del sito comunale, pubblicato il 23 dicembre. All’ordine del giorno, oltre all’abituale approvazione dei verbali della seduta precedente, risulta il punto sulla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche societarie, in pratica la partecipazione del Comune ai cosiddetti enti strumentali, i cui esiti economico – contabili vanno a integrare e a completare i risultati del Conto Consuntivo o Bilancio consuntivo, che assume la veste di Bilancio consolidato dell’ente.

Rimane inedito alla cittadinanza, invece, il secondo avviso – modificato, questo, venerdì – con un’integrazione di altri sei punti che si aggiungono all’informativa precedente: quattro di questi riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio, mentre il quinto è relativo alla convenzione tra il comune di Teverola e quello di Carbonara di Nola per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale. In ultimo, vi sono tre proposte di civica benemerenza.

I cittadini proposti per l’onorificenza sono Ferdinando Zito, per aver contribuito nel campo dell’attività professionale e imprenditoriale a portare in giro per l’Italia il nome della città di Teverola, Salvatore Pellegrino, per l’esempio di responsabilità e spirito di servizio nell’assicurare la tutela e la sicurezza dei cittadini e Anna Poerio Riverso – quest’ultima già candidata alla carica di consigliera comunale nella lista Teverola Futura – per aver contribuito nel campo delle lettere, della pittura e della cultura a dare lustro alla città di Teverola.