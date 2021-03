L’uomo si trovava a Corinaldo quando…

TEVEROLA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto in paese, addio a Ulderico Pecorario 59 anni. L’uomo è venuto a mancare prematuramente all’affetto del fratello Francesco e della sorella Maria Pia mentre si trovava a Corinaldo, in provincia di Ancona. Stamani si sono celebrati i funerali alle 10:30 nella chiesa di S. Giovanni Evangelista a Teverola. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per lo stimato e benvoluto uomo.